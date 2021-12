Chi è Simone Pedersoli, influencer 23 enne che ha incantato Fedez con la sua storia?

Ecco chi è Simone Pedersoli, influencer 23 enne che ha raccontato malattia in un libro e che ha incantato anche Fedez

Simone Pedersoli è un influencer di 23 anni originario di Brescia, diventuto famoso su Instagram e Tik Tok proprio durante il periodo di piena quarantena. E’ affetto da atrofia muscolare spinale e ha deciso di scrivere un libro sulle sue piccole battaglie quotidiane e i suoi risultati raggiunti con tanta fatica e sacrificio.

Il libro intitolato “I sogni hanno le ruote” edito da Primo Mondadori, ha la prefazione di Federico Lucia in arte Fedez. Pedersoli infatti ha avuto la fortuna di incontrare il cantante proprio durante questo viaggio: “Non saprò mai come ringraziarti Fede, mi hai fatto un regalo grandissimo”. I due sono diventati molto amici e si stimano molto a vicenda. Ciò che si può notare è la voglia di Simone nell’incontrare nuove persone, la sua passione per gli animali, le auto sportive e per i viaggi in furgone con il suo migliore amico. Una storia avvincente quella di Simone che nonostante la malattia, non si fa abbattere e riesce sempre a dimostrare la sua grande forza per offrire al mondo una visione diversa.

Il libro è già disponibile in tutte le librerie dallo scorso 26 ottobre.

