L’ispettore in casa Birling in onda su Rai 5

Il sabato pomeriggio di rai 5 porta sullo schermo “l’ispettore in casa Birling”. Opera risalente agli anni Quaranta, in Italia arriva a teatro nel 1947. La versione qui proposta è quella dalla regia di Giancarlo Sepe.

La trama

Siamo a Londra e la famiglia Birling ha indetto un oarty in onore alla figlia Sheila che si è fidanzata con un giovane industriale. Mentre sono nel clou dei festeggiamenti arriva un ispettore di polizia deve porre delle domande al capo famiglia. Ha così il via una commedia a carattere giallo, che non manca di colpi di scena. Il poliziotto mette in crisi la serata, la famiglia, gli affari, il fidanzamento e tutto il resto. La polizia polizia infatti indagando sulla morte violenta di una giovane donna. L’interrogatorio dura più più previsto. E di volta in volta emergono particolari che fanno cambiare di continuo idea sul colpevole allisp3ttore di polizia.

Non è certo un caso che l’opera “Un ispettore in casa Birling”, sia dalla critica considerato un classico del teatro inglese. In questa edizione viene riproposto con un cast tutto d’eccezione, dove i protagonisti sono interpretati dal duo Paolo Ferrari e Andrea Giordana, avvalendosi per la traduzione della prestigiosa firma di Giovanni Lombardo Radice.

