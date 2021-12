LDA è disco d’oro ma su Twitter sono tutti pazzi per il Papà di LDA

Nonostante qualche scetticismo assolutamente naturale per chi è figlio d’arte, LDA sembra aver conquistato il pubblico di ‘Amici’ (e non solo) – conquistando frattanto il suo primo disco d’oro con ‘Quello che fa male’.

Il figlio di Gigi D’Alessio ha quindi incassato il like del padre su Instagram sotto al post in cui ha celebrato la notizia ma non è questa la ragione per cui scriviamo del successo di LDA.

Ne scriviamo perché quest’oggi durante la puntata di ‘Amici’ LDA è stato celebrato dai compagni d’avventura all’interno del reality

Una super festa a sorpresa per il disco d’oro di LDA! ??? #Amici21 pic.twitter.com/W7t0xW3hfZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 10, 2021

E perché una scelta degli autori (non sappiamo quanto voluta, ma vogliamo immaginare sia stata una genialata) ha portato quest’oggi in tendenza una frase correlata all’artista partenopeo: durante la puntata è stata trasmessa infatti una breve chiamata tra Gigi D’Alessio e il figlio fresco di disco d’oro e la sovrimpressione “Papà di LDA” (al posto di Gigi D’Alessio) ha fatto impazzire gli utenti su Twitter.

Che citando Papà di LDA (arrivato addirittura al secondo posto delle tendenze italiane) si sono scatenati: di seguito i tweet migliori (e a corredo del primo tweet potete ascoltare la chiamata tra padre e figlio).

L’enfasi di questo uomo, manco un bravo gli ha detto ? pic.twitter.com/kAVbjAio2Q — G. (@LaGio___) December 10, 2021

Chi segue #Amici21 già sa che LDA è figlio di Gigi D’Alessio: nonostante ciò nel Daytime di oggi LDA vince il disco d’oro e chiama il padre che in grafica è “Papà di LDA” come fosse sconosciuto

Scusate ma da “Quello che fa male” son passato a “Quello che fa ridere” — Dimitri Speedy Petta (@dimitripetta) December 10, 2021

Chissene Gigi D’Alessio, ormai sei il papà di LDA e bast#Amici21 #LDA — _Selenipity (@SeleneL81135220) December 10, 2021

Papà di LDA per non scrivere Gigi skdkskdjsk DATEGLI I SUOI DIRITTI pic.twitter.com/yyKbO5UE8b — ????? ?? ?????? (@Viveredi_Ansia2) December 10, 2021

