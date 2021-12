Cristoforo Colombo in onda su Rai 5

Cristoforo Colombo è l’opera che terrà compagnia il pubblico nella domenica mattina di rai 5. Viene in questo caso proposta la versione andata in scena presso il Teatro della Scala Cristoforo Colombo è un balletto in tre atti sulle musiche di Gaetano Donizetti e le coreografie di Alberto Mendez. Im questo caso è occupato alla regia Beppe Menegatti. Vediamo insieme qualcosa di più circa la trama e il cast di questo balletto.

La trama

Come anticipato l’opera si divide in tre atti. Nella prima parte si parla della scoperta dell’America e si svolge nel 1487 (primo atto). Il secondo è nel 1492 (secondo atto) quando Colombo crede di essere giunto nelle Indie, e inizia pertanto la conquista del posto. La conquista si svolge nel 1503 (terzo e quarto atto) e nel 1506 (epilogo). Il protagonista è appunto il navigatore Colombo che riesce ad ottenere tre caravelle dalla regine per circumnavigare e raggiungere le indie. Le cose per lui si complicano, fino alla morte, proprio dopo essere giunti in loco.

Il cast

A dirigere l’orchestra, sul Podio è il maestro Armando Gatto. Per quanto concerne gli attori impegnati sul palco troviamo grandi della danza come Carla Fracci, Bryan Hewison e Maurizio Vanadia. La regia tv è di Gianni Seyta-Casal.

