Chi è Luisanna Messeri: curiosità, biografia e marito del volto tv di Detto Fatto

I telespettatori che seguono assiduamente il programma Detto Fatto condotto da Caterina Balivo, dove si offrono soluzioni a problemi riguardanti varie tematiche, apprezzano molto anche la presenza di Luisanna Messeri, ormai volto noto della tv italiana.

La celebre cuoca, oggi 61enne, cerca sempre di proporre gustosissime ricette realizzate con prodotti tipici della sua terra. La Messeri è infatti cresciuta in Toscana, e precisamente tra il Chianti e il Valdarno (anche se è nata a Firenze).

Abbiamo già avuto modo di testare le sue abilità culinarie in altri programmi televisivi, come ad esempio Il Club delle Cuoche in onda su AliceTV. In seguito Luisanna Messeri è passata alla Rai, precisamente nella trasmissione “La Prova del Cuoco” condotta da Antonella Clerici.

Oltre a Detto Fatto, la cuoca ha condotto anche Bischeri e Bischerate con Beppe Bigazzi. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Luisanna Messeri è sposata con il famoso attore e regista Marco Messeri, anche lui toscano doc. La coppia ha avuto due figli, Cosimo e Maddalena, che hanno voluto seguire la strada percorsa dai propri genitori: Cosimo, infatti, è nel mondo del cinema, mentre Maddalena ha spesso mostrato una grande passione per la cucina.

Il livornese Marco Messeri – oggi 73enne – ha esordito nel film La Locandiera nel 1980 e ha poi preso parte a moltissimi lungometraggi: Ricomincio da Tre, Palombella Rossa, Pensavo fosse amore invece era un calesse, A spasso nel tempo, Aprile, Tu la conosci Claudia? e La Prima cosa bella per citarne alcuni. La sua ultima apparizione è in Marylin ha gli occhi neri, il recentissimo film di Simone Godano con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone.

