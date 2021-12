Cotto e Mangiato ricetta del 14 dicembre 2021: filet mignon al barolo

Altra ricetta gustosa di Tessa oggi a Cotto e Mangiato. Stavolta ci porta a confine tra Francia e Piemonte per preparare un succulento filet mignon al barolo.

La ricetta

Per preparare questa ricetta a base di carne avrai bisogno di:

Cipolla

30 grammi di burro

500 ml di barolo

250 ml di brodo vegetale

2 cucchiaini di zucchero

Bacche di ginepro

1 cucchiaio di amido di mais

30 grammi di burro

4 fette doppie di carne

Procedimento

Tagliare la cipolla e metterla in pentola. Aggiungere il burro e il barolo e far cuocere tutto insieme. Diluisci dove necessario con del brodo vegetale. A metà cottura aggiungi zucchero e bacche di ginepro. In ultimo aggiungi anche l’amido di mais dopodiché spegni e filtra quanto ottenuto. Intanto batti di poco le fette di carne, aiutandoti con della carta forno. Poi in una padella soffriggere burro e carne e fai cuocere qualche minuto per lato. Ricorda che non devi far cuocere troppo la carne altrimenti si indurisce e diventa stopposa. Quando sarà leggermente dorata a destra e a sinistra, impiatta versando sopra il seghetto ottenuto con il barolo. Ed anche oggi, una ricetta presa dalla rivista mensile della rubrica di Studio Aperto è pronta, anzi come direbbe Tessa, cotto e Mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui