Spider-Man: No Way Home: trama, curiosità e commenti di Twitter

L’attesa per l’arrivo nei cinema del film Spider-Man: No Way Home è finalmente terminata. Da oggi, infatti, sarà possibile recarsi nelle sale per godersi l’ultimo capitolo della saga dell’Uomo Ragno, diretto da Jon Watts. Nel cast, oltre al protagonista Tom Holland, troviamo Tobey Maguire, Andrew Garfield, Zendaya, Benedict Cumberbatch e Jacob Batalon.

La pellicola riprende dalla fine di Spider Man: Far From Home. L’identità di Spider-Man è stata svelata al mondo da Mysterio e la vita di Peter Parker è praticamente stravolta. L’unica possibilità per rimediare a ciò è far dimenticare a tutti che Peter Parker è in realtà Spider-Man.

Parker si rivolge quindi a Stephen Strange e gli chiede di utilizzare la magia in tal senso, ma le cose non vanno come previsto: Spider-Man si ritrova quindi a dover affrontare nemici da altri universi.

Tantissimi utenti su Twitter stanno parlando del nuovo capitolo della saga di Spider-Man: l’hashtag #SpiderManNoWayHome è fortemente in tendenza sul social dei “cinguettii” (dove tutti chiedono di non “spoilerare”, ndr).

“Non mi spaventano gli spoilers di spider-man quanto gli sguardi delle persone che escono dalla sala quando io sto entrando per vedere il film”, scrive Mari.

Intanto, stando a quanto riportato da Variety, la vendita dei biglietti del film è tornata ai livelli pre-pandemia, dato che solo nel primo weekend potrebbe essere raggiunta e superata la soglia dei 100 milioni di dollari incassati: una cifra mai raggiunta dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il pronostico è che Spider-Man: No Way Home possa addirittura arrivare a 175 milioni di dollari incassati nel primo fine settimana.

