Chi è Orlandina Marchionne, ex moglie del compianto manager Sergio Marchionne?

Nato a Chieti nel giugno del 1952 e morto a Zurigo 3 anni or sono (era il 25 luglio del 2018 quando è stato sconfitto da una grave malattia) Sergio Marchionne è stato un personaggio importantissimo dell’industria italiana, ricoprendo ruoli importantissimi nel Gruppo FIAT (è lui l’artefice dell’acquisizione di Chrysler) e nella Ferrari (è stato Presidente fino a pochi giorni prima della dipartita).

Nato in Abruzzo, Sergio è cresciuto in Canada, dove s’era trasferito coi genitori a 14 anni (in Ontario, per la precisione). In Canada era cresciuta anche la moglie, di cui sappiamo poco altro, oltre alle origini abruzzesi comuni e il nome (Orlandina): Marchionne è sempre stato geloso della propria privacy.

E in tal senso lo ha raccontato anche Daria Bignardi in un’intervista a ‘Vanity Fair’, in cui ha parlato anche della sorella Luciana, morta di cancro ad appena 32 anni.

Queste le parole della Bignardi:

“Anche sua sorella Luciana era una studentessa eccezionale, ma in materie umanistiche: a 31 anni aveva già una cattedra in Letteratura a Toronto. Era morta di cancro a 32 anni e lui ne aveva sofferto molto. Non ne parlava mai. Né di lei né della ex moglie Orlandina, abruzzese canadese che vive in Svizzera con i due figli maschi”.

Dal matrimonio con la moglie Orlandina, ha avuto due figli: Alessio Giacomo (nato nel 1989) e Jonathan Tyler (1994).

I due figli e la ex moglie risiedono in Svizzera, dove ha risieduto per lungo tempo anche Sergio Marchionne che – dopo il divorzio – è stato legato a Manuela Battezzato, manager aziendale conosciuta alla FCA, dove si occupava del settore comunicazioni.

