Cotto e Mangiato ricetta del 17 dicembre 2021: frollini ripieni ai fichi secchi

Nell’ultima ricetta della settimana, Tessa ci propone un dolce tipico della Sicilia. Rivisitazione dei buccelletti, ci propone dei frollini ripieni ai fichi secchi. Ecco come si preparano.

La ricetta

Per preparare questi biscotti, abbiamo bisogno di:

60 grammi di Cioccolato fondente

Fichi secchi

1 cucchiaio d miele

1 cucchiaio di marmellata di fichi

1 pizzico di sale

Cannella

100 grammi di noci

120 grammi di zucchero

1 uovo

1 tuorlo

60 grammi di olio di mais

300 grammi di farina

Lievito per dolci

Procedimento

In una planetaria versa il cioccolato fondente tagliato grossolanamente. Aggiungi I fichi secchi e il miele e inizia ad impastare. Aggiungi anche cannella, noci e un pizzico di sale e fai amalgmare il tutto. Metti poi il composto a riposa mezz’ora in frigo. Intanto prepara la pasta frolla. Lavora un uovo un tuorlo e lo zucchero insieme. Monta a nastro poi aggiungi l’olio. Adagio versa anche la farina e in ultimo il lievito per dolci. Continua a lavorare l’impasto con le mani, poi stendilo e ottieni tante strisce, della grandezza che preferisci. Prendi il composto dal frigo, adagia un cucchiaio per ogni striscia di frolla e chiudi su sè stesso. Metti in forno a 180 gradi per almeno 30 minuti. Spolverata di zucchero a velo e i biscotti sono pronti.

