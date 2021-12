Lo specchio lungo, in onda su rai 5

Titolo originale dell’opera: The long mirror, Lo specchio lungo è l’opera che ci terra compagnia nel sabato pomeriggio di Rai 5. Commedia divisa in tre atti, viene curata nella versione italiana da Vinicio Marinucci.

I personaggi

I personaggi della storia sono Branwen Elder, Micheal e Valeria Camber, la signora Tenbury e Tommaso Williams.

La trama

Tuttp accade all’interno nella stanza di soggiorno di un piccolo albergo casalingo nel Galles del Nord. L’arredamento ricorda un pò quello si una casa provata e sulla parte destra della stanza c’è ina larga porta-finestra che si apre su di un sentiero con prati ed alberi e permette di guardare al di fuori senza essere visti. Nella parete di fondo, verso destra, c’è una porta che conduce alla sala da pranzo. In senso obliquo, tra la parete di fondo e quella di sinistra c’è un’altra porta, che porta sia alla hall dell’albergo che alla cucina. Il caminetto è in fondo alla parete di sinistra. Tra il commetto e la porta che conduce all’ingresso v’è una larga specchiera. Sparsi qui e lì per la stanza vi sono anche dei tavolinetti per il tè del pomeriggio, nonchè alcune sedie comode ma non molto ampie, una o due mensole per libri lungo la parete di fondo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui