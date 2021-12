Che malattia ha Gigi D’Agostino? Preoccupazione dopo il suo messaggio social

Parliamo di una icona della fine dei ’90 e dell’inizio del nuovo millennio.

Un artista che ha scritto pezzi di storia della musica dance, quando la musica dance made in Italy conquistava le playlist di mezza Europa (‘L’amour toujours’ è una traccia nota in tutto il Vecchio Continente, e non solo).

Parliamo di Gigi D’Agostino, caposaldo della italo-dance che ieri ha compiuto 54 anni (è nato infatti il 17 dicembre del 1967, a Torino).

Ma proprio nella giornata di ieri – che doveva essere di festa – Gigi Dag ha postato sui proprio profili social un drammatico messaggio.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace”.

Il dj ha quindi sottolineato come non abbia intenzione di arrendersi, prima di ringraziare tutti per gli auguri.

Tra i commenti, il messaggio di colleghi, semplici fan e anche personaggi della politica, come l’ex Sindaca di Torino Chiara Appendino:

“Forza, Gigi. Un grande abbraccio”.

E da sottolineare frattanto, fra i colleghi, i commenti di Tatanka, di Giorgio Prezioso e di Roberto Ferrari, con quest’ultimo che ha commentato:

“Forza Gigi, tu sei più forte di questo male bastardo”.

Che malattia ha Gigi D’Agostino?

Non è stato comunicato dal dj quale sia il male che lo ha colpito ma, data la drammaticità del messaggio, possiamo supporre si tratti di qualcosa di grave.

Rispettiamo la privacy dell’artista che ha segnato un epoca e gli inoltriamo il nostro più forte in bocca al lupo, sperando presto le cose possano volgere per il meglio.

