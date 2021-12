Chi è Massimo Callegari, giornalista Mediaset? Curiosità, biografia e vita privata

Una delle voci sportive più note è senza dubbio quella del giornalista Massimo Callegari, 44 anni, ferrarese, che gli appassionati di calcio conoscono già da molto tempo.

Callegari, infatti, dopo aver cominciato a fare “gavetta” con la stampa locale ha aumentato ulteriormente la sua esperienza con alcune telecronache sportive per l’allora Tele+2, nel 1996. Qualche anno dopo è entrato a far parte di Eurosport per commentare le gare di thriatlon, atletica leggera e pallavolo, mentre nel 2004 è passato a Sportitalia, dove si è specializzato nel commentare i match sudamericani, in particolare la Copa Libertadores.

L’estate 2007 è quella del passaggio a Mediaset. Massimo Callegari conduce su Mediaset Premium i programmi che riguardano le partite di Serie A e commenta le gare di calcio internazionale. Nel 2018 viene chiamato a commentare anche alcuni match del Mondiale di Russia.

Dal 2018 lo troviamo su DAZN, dove ha commentato anche la finale di Copa Libertadores del 2018, ovvero il “Superclasico” tra Boca Juniors e River Plate. La scorsa estate è tornato a Mediaset e ha condotto i programmi Pressing – Prima Serata (su Rete 4) e Pressing (su Italia 1), oltre ad essere telecronista delle partite di Champions League su Infinity+.

Tra le curiosità di Callegari spicca la collaborazione con Radio 105 nella rubrica “Amici sportivi e non sportivi”, che va in onda ogni lunedì mattina durante la trasmissione 105 Friends.

Su Instagram il giornalista ferrarese è seguito da oltre 8.400 follower. Tuttavia, sul suo profilo social non trapela alcun dettaglio sulla sua vita privata, pertanto non sappiamo se il giornalista 44enne è sentimentalmente impegnato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui