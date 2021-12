Chi è Silvana Curcio, la fidanzata del vippone Biagio D’Anelli?

Ecco chi è Silvana Curcio, la fidanzata del gieffino Biagio D’Anelli

Silvana Curcio è nota per essere la fidanzata di Biagio D’Anelli, quest’ultimo al momento sta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Per via della sua riservatezza non sono molte le informazioni che si conoscono sulla fidanzata del noto opinionista. Sappiamo solo che da anni vive per motivi di lavoro in Germania, a Stoccarda, dove svolge il lavoro di manager di un’azienda di calzature ed è anche un’indossatrice.

Grazie alla sua incredibile bellezza in passato Silvana Curcio a quanto pare si è aggiudicata la vittoria del concorso di Miss Germania e ha partecipato a Miss Italia nel mondo nel 2004. Il suo nome nelle ultime ore è saltato fuori per via di un’indiscrezione lanciata dal settimanale Novella 2000.

Stando alla nota rivista a causa dell’eccessiva vicinanza di Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan nella casa più spiata d’Italia, la fidanzata avrebbe deciso di troncare la loro storia d’amore. Il gieffino è di nuovo single? Silvana Curcio senza nemmeno avere un confronto con lui ha davvero messo fine alla loro relazione?

La fidanzata del ‘Vippone’ al momento non ha ancora confermato o smentito la fuga di notizia, essendo però molto riservata potrebbe decidere di chiarire con D’Anelli lontano dalle telecamere non appena uscirà dal Grande Fratello Vip.

Sara Fonte

