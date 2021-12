Alessandro Basciano, dopo la nudità in confessionale la regia mette in risalto un inaspettato dettaglio

Alessandro Basciano è uno dei nuovi inquilini della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Giunto da poco nella casa più spiata d’Italia sta già stravolgendo gli equilibri del reality show dichiarando di essere particolarmente interessato a due ragazze come Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Il gieffino non si è fermato qui perché ha anche attirato l’attenzione di Jessica Selassié. L’imprenditore, però, si starebbe concentrando sull’ex tronista di Uomini e Donne.

Il triangolo Basciano-Codegoni-Selassié

I due concorrenti del programma targato Mediaset hanno trascorso la notte assieme sotto le coperte sino al termine della diretta alle 6 del mattino tra carezze ed effusioni ma, senza nessun bacio. Di quanto accaduto non dovrebbe essere particolarmente entusiasta la principessa etiope che sino a poco prima era stata rassicurata da Codegoni.

La 20enne aveva detto a Jessica di stare tranquilla perché si era esposta con il genovese evidenziando che non poteva nascere niente fra di loro perché pensa a Gianmaria Antinolfi. Inoltre, Sophie ha affermato alla compagna d’avventura che non trascorre tutto il tempo con Basciano e non hanno flirtato, aggiungendo: “Amore abbiamo soltanto giocato a biliardo. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto”.

Il pubblico impazzisce per lo zoom su Basciano

Qualche giorno fa Sophie Codegoni aveva confidato a Giacomo Urtis: “Mi sono ritrovata in confessionale con Alessandro nudo”. Quanto raccontato dalla ragazza non sarebbe l’unico ‘incidente’ capitato all’ex tentatore di Temptation Island che, infatti, sembrerebbe avere qualche problema con i brufoli reso ancor più evidente dalla regia del Grande Fratello Vip 6 che ha inquadrato in modo dettagliato la sua fronte. Nei dettagli, le telecamere del reality show hanno effettuato uno zoom mostrando il ‘difetto’ dell’imprenditore. Il pubblico è impazzito per quanto visto e non sono mancati i commenti degli utenti sui vari social come Twitter. Il neo gieffino ha domandato aiuto a Sophie che, tra l’altro, ha compiuto una piccola gaffe, consigliando al compagno d’avventura di non mettere le creme fornite dagli sponsor.

