Now You See Me 3, quando uscirà? Curiosità e trama della saga de I maghi del crimine

Now You See Me – I maghi del crimine rappresenta a tutti gli effetti una saga. Iniziata nel lontano 2013, è per adesso composta da due capitoli sebbene da tempo si parli di un imminete terzo episodio. Ma quanto è imminente? Quando uscirà Now You See Me 3? Di seguito, risponderemo alla domanda, ma non prima di avervi proposto alcune curiosità sui due capitoli usciti nel 2013 e nel 2016 (con tanto di trailer).

Now You See Me (2013)

Il primo capitolo di Now You See Me – I maghi del crimine arrivò nelle sale nel 2013, con la regia di Louis Leterrier.

Di seguito, in breve, la trama (cercando di evitare spoiler):

Alcuni maghi ricevono dei tarocchi da un malvivente che li sta seguendo da mesi. Un anno dopo, i maghi organizzano uno show insieme a Las Vegas. in questo spettacolo, i 4 fanno entrare in scena un uomo nel pubblico e si teletrasportano con lui in un caveau a Parigi.

Il risultato è che il caveau si svuota e 3 milioni di euro piovono sugli spettatori. Questo attira l’attenzione di FBI e Interpol, ma non ci sono prove del coinvolgimento dei 4.

Dopo altri 3 colpi da parte dei maghi, si scoprono le loro vere intenzioni di vendetta.

Il cast stellare è composto da:

Mark Ruffalo,

Morgan Freeman,

Jesse Eisenberg,

Isla Fisher,

Mélanie Laurent,

Michael Caine,

Dave Franco,

Woody Harrelson.

La pellicola guadagnò oltre 350 milioni di dollari nei botteghini del mondo, rendendo doveroso un sequel – che arriverà dopo tre anni.

Now You See Me 2 (2016)

Il sequel esce nel 2016 ed al già importante cast si aggiungono attori del calibro di Daniel Radcliffe (Harry Potter), Lizzy Caplan e Jay Chou.

Nel secondo film, i maghi sono stati reclutati da un’associazione a delinquere chiamata Occhio, che li manda a fare colpi spettacolari in diverse città.

I maghi trovano in un casinò la base dell’organizzazione e rubano un chip, per poi scappare dalle autorità. Si ritrovano a Londra, e, durante il viaggio in aereo, trovano la carta dei tarocchi del folle.

L’FBI scopre da un dispositivo che i maghi non c’entrano a nulla con i furti. Nel frattempo, i maghi hanno completato il loro addestramento e ora svaniscono dietro una misteriosa scala a chioccia a forma di occhio.

La pellicola uscì nelle sale italiane il 9 giugno 2016, un giorno prima rispetto all’uscita americana.

In tutto il mondo il secondo capitolo riuscirà a bissare il trionfo del primo: quasi 335 milioni al botteghino (dinnanzi ad un budget, però, leggermente più elevato: intorno ai 100 milioni).

Quando uscirà Now You See Me 3?

Ma veniamo a noi: quando uscirà il terzo capitolo della saga?

Dati gli ottimi riscontri in termini di incassi, già dal maggio del 2015 (un anno prima dell’uscita del secondo capitolo) si è iniziat a parlare di Now You See Me 3. A parlarne, l’amministratore delegato della casa produttrice del film – la Lions Gate Entertainment (Jon Feltheimer).

Dapprima s’è parlato di un’uscita per il 2020. Poi, come tutti sappiam, c’è stata la pandemia e s’è iniziato a parlare del 2022.

Sarà davvero così?

Da segnalare come si siano già fatti i nomi del regista (confermato Jon M. Chu), dello scenggiatore Eric Warren Singer (annunciiato nell’aprile 2020) e di Benedict Cumberbatch (Doctor Strane/ Sherlock) nel cast.

Inoltre, e con questo concludiamo, s’è parlato nel 2016 anche di un possibile spin-off legato alla serie con un cast principalmente cinese ma sin qui non ci sono state notizie ufficiali in merito (e sicuramente la pandemia non ha aiutato).

(Articolo pubblicato da Annarita Faggioni il 6 gennaio 2021. Rivisto, aggiornato e ripubblicato il 23 dicembre 2021 da R.D.V.)

