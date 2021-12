Il Lunalbero: l’albero di Natale nato dall’amore dei “lunatici” di tutto il mondo

Che cos’è il Lunalbero? E’ l’albero di Natale costruito con l’amore degli ascoltatori de I Lunatici, programma in onda su Rai Radio 2

Il Natale è ormai alle porte e come ogni periodo pre-natalizio arriva un miracolo. Questa volta è quello del Lunalbero, albero di Natale realizzato da I Lunatici di Rai 2 e Rai Radio 2. Roberto Arduni ed Andrea Di Ciancio infatti hanno lanciato una sfida ai fedeli ascoltatori del programma notturno: spedire le cartoline e lettere da ogni parte negli studi di Via Asiago 10, Roma per costruire l’albero di Natale che sa di magia e affetto.

Una sfida difficile ma che è stata vinta a mani basse, tanto che sono arrivate centinaia di centinaia di cartoline provenienti anche addittura Oltreoceano. Così numerose che hanno già riempito ogni spazio del Lunalbero, che pare addirittura troppo piccolo. Un miracolo inaspettato forse anche per i conduttori rimasti quasi increduli da così tanto amore e affetto. Sicuramente, tanti ascoltatori lunatici si saranno sentiti vicini e soprattutto tutti sono accumunati da storie quotidiane, racconti a volte tristi, a volte felici per strappare un sorriso o una grassa risata. C’è chi si diverte con gli avvenimenti e pazzie stravaganti del fedele Nonno Giannino, e chi vorrebbe semplicemente parlare e confidarsi, poiché i conduttori Roberto e Arduini hanno un effetto “terapeutico”. Inoltre, non mancano le interazioni su Twitter di tantissimi utenti che mandano in trendtopic l’hashtag de I Lunatici.

Tutto questo è semplicemente I Lunatici, programma cult interattivo che le emittenti stanno cercando di copiare in riferimento ai nottambuli (o insonni chissà) e lavoratori notturni in onda sia su Rai Radio 2 che su Rai 2.

