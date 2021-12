Chi è Riccardo Nicoletti, il compagno di Francesca Ferragni?

Ecco chi è Riccardo Nicoletti, compagno di Francesca Ferragni: età, carriera e vita privata

Francesca Ferragni, sorella minore della famosa Chiara Ferragni, ha annunciato su Instagram di essere incinta per la prima volta. Lo scatto ritrae la donna con il pancione baciato dal suo compagno Riccardo Nicoletti, nel quale è scritto: “Non solo panettoni”. A quel punto, la foto ha raggiunto il pieno di like e commenti, tra cui anche quello della sorella Valentina: “Per la terza volta zia, sono così felice per voi”. Anche la sorella maggiore Chiara ha commentato il lieto annuncio in un video tramite il suo profilo social: “In questo periodo di m** una bella notizia”. Dopo i figli Leone e Vittoria, è in arrivo un nipote o una nipotina per la nota influencer cremonese, attualmente risultata positiva al Covid-19 assieme al marito Fedez.

La storia d’amore tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti stanno insieme dal 2009 e attualmente convivono a Milano. La coppia non è sposata ed è molto unita poiché condividono numerosi scatti insieme su Instagram. Riccardo ha 40 anni ed è un musicista e chitarrista due band, Under Static Movement e i Rosco Dunn. Inoltre, è un responsabile organizzativo della società LPS Electronics, come si legge dal suo profilo Linkedin. Per quanto riguarda invece Francesca Ferragni, lavora nello studio dentistico del padre Marco Ferragni dopo aver conseguito una laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale a Milano. Riccardo e Francesca hanno partecipato alla serie The Ferragnez, basata sulla vita dei cognati Chiara e Fedez, ai quali sono davvero legati.

