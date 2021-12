Cotto e Mangiato ricetta del 28 dicembre 2021: pollo ripieno ai funghi

Prosegue la nostra settimana gastronomica, l’ultima dell’anno 2021, in compagnia della simpatica Tessa. Continuano le sue gustose ricette sane e da rifare facilmente a casa. Oggi ci propone del pollo ripieno ai funghi.

La ricetta

Per preparare questa ricetta, come prima cosa, ti devi procurare i seguenti ingredienti:

2 petti di pollo

Olio

Aglio

200 grammi di funghi

2 pomodorini secchi

150 grammi di scamorza

Sale

Timo

Farina

Vino bianco

Brodo vegetale

Procedimento

Come prima cosa, con un coltello incidi in verticale il petto di pollo. In una padella soffriggere olio ed aglio e metti a trifolare i funghi. Puoi scegliere qualunque tipologia tipologia ti piaccia. Intanto in una ciotola mescola la scamorza tagliata a cubetti, del sale, del timo e i pomodori secchi. Quando i funghi saranno pronti aggiungi nella ciotola e farcisci il pollo. Richiudi con lo stuzzicadenti. Infarina il pollo e metti in una padella, rosolando con olio ed aglio. Quando sarà rosolato sui due lati, sfuma con vino bianco e allunga all’occorrenza con del brodo vegetale. Ricorda che il pollo deve rimanere bello morbido, quindi occhio alla cottura. Quando sarà pronto, togli gli stuzzicadenti, e affetta adagio, facendo attenzione a non far fuoriuscire la farcitura. Impiatta e servi. Tutto cotto e Mangiato.

