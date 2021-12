È la figlia del capitano campione del mondo: conoscete Martina Cannavaro? Curiosità e biografia

Fabio Cannavaro verrà per sempre ricordato come il capitano dell’Italia che vinse i Mondiali nel 2006 in Germania e sarà uno dei calciatori più amati di sempre. Inoltre, il difensore ha vinto il Pallone d’Oro in quell’annata magica e trionfale per lui. Scopriamo chi è sua figlia, Martina Cannavaro e cosa fa nella sua vita.

La biografia di Martina Cannavaro

Martina Cannavaro è nata a Napoli il 22 dicembre 2001, dalla relazione tra l’ex giocatore ed ora allenatore Fabio Cannavaro e la moglie Daniela Arenoso. La ragazza ha quindi da poco compiuto 20 anni ed è la seconda genita del Campione del Mondo. Ha infatti due fratelli, Christian più grande di lei, mentre il più piccolo si chiama Andrea. Martina è una studentessa e il 24 giugno del 2020 ha conseguito il diploma condividendo quel bel traguardo di vita con i suoi followers Instagram. Ad oggi, la bella figlia di Fabio vanta oltre 25mila seguaci sul social. La 20enne, da quando è stata presentata dal padre sul suo profilo Instagram è diventata una vera e propria star del web.

Gli auguri per i 18 anni di Martina da parte di papà Fabio

Il 22 dicembre del 2019, Martina festeggiò i suoi 18 anni. Papà Fabio Cannavaro, ha postato una foto sul suo account per fare gli auguri a sua figlia. Il giorno dopo, sul profilo Instagram della bella napoletana furono condivise le foto dei festeggiamenti svolti presso una discoteca a Napoli. Nell’occasione fu organizzato un Ice party in onore dell’allora neo-maggiorenne che indossava un elegantissimo abito argentato e brillantinato.

La relazione d’amore di Martina

Da qualche tempo, Martina Cannavaro è fidanzata con Achille Tagliamonte, giovane praticamente della stessa età. Figlio dei gestori del ‘Rigatoni’, locale di Formentera, il ragazzo si divide tra Napoli, dove ha la sua dolce metà, e Palma di Maiorca, dove lavora per l’attività di famiglia. Martina che puntualmente pubblica scatti sui social insieme alla dolce metà.

