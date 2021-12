Cos’è successo tra Carlo Cuozzo e Delia Duran? La verità senza peli sulla lingua dell’imprenditore (che ora rischia)

Tra Alex Belli e Delia Duran sembrerebbe essere tornato il sereno dopo la problematiche che ha vissuto la loro relazione d’amore dovute specialmente all’amicizia tra l’attore e Soleil Sorge sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip 6. Invece, l’imprenditore napoletano Carlo Cuozzo, con cui è stata paparazzata la modella si è sfogato con un lungo post attraverso il suo account ufficiale Instagram, decidendo di raccontare tutta la sua verità riguardo alla notte in questione.

Il racconto di Cuozzo

Queste le parole utilizzate dall’imprenditore riguardo ad una cena tra amici dove ha conosciuto Delia Duran, evidenziando che fra i due sarebbero nati immediatamente una certa chimica ed un interesse reciproco. “Da subito ci siamo piaciuti. Espressamente mi ha detto che le piacevano molto i miei caratteri somatici. Delia Duran è sicuramente una donna interessante, non mi è parsa per niente schiva e non mi è stato difficile avvicinarmi a lei. Mi sono subito proposto. Evidentemente il mio fascino e il mio saperci fare con le donne mi ha aiutato molto quella sera”.

Cuozzo: “Quando ho visto Delia Duran sapevo che era sposata”

Carlo Cuozzo ha continuato a narrare cosa accaduto quella sera affermando che lasciarono il ristorante insieme per proseguire la serata insieme. “Quando ho visto Delia Duran sapevo che era sposata, ma questo – ha detto il campano – non ha pregiudicato il mio modo di approcciarmi a lei. Sono andato diretto e siamo stati insieme. Non mi frega assolutamente nulla di Alex Belli. Penso che questa sia una cosa che debba stare al pudore di una donna”.

L’imprenditore ha aggiunto: “Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello c’è stata una chiamata dove lei confermava di voler lasciare Alex Belli e di voler continuare la sua relazione con me. Così non è stato, ma non spetta a me chiarire i motivi. Si vede che ci sono delle ragioni in sottofondo e prima o poi verranno alla luce. Ha dichiarato che fosse finta e organizzata, perché fa comodo a entrambi all’interno della coppia. E’ difficile ammettere anche tra loro stessi che possa esserci stato un tradimento. Sia lui che lei si sono comportati molto male.

Carlo Cuozzo sull’incontro con Delia: “Il nostro bacio è assolutamente vero”

“Il nostro bacio è assolutamente vero, c’erano dei testimoni”, ha raccontato attraverso il suo account Instagram Carlo Cuozzo, in merito alla serata passata con Delia Duran, proseguendo: “Poi abbiamo deciso di continuare la nostra serata in albergo da me. Ho postato una foto di lei che andava via dalla mia stanza d’albergo. Abbiamo trascorso la serata insieme. Inizialmente non eravamo soli, c’era anche la sua amica Claudia. Eravamo in albergo io, lei e Claudia. Mi è stato proposto di farmi anche Claudia, ma ho rifiutato. Me l’ha proposto Delia. Ho sentito che Claudia vuole incontrarmi per fare un faccia a faccia con me.

Vuole negare quello che c’è stato quella notte. Io credo che ci voglia coraggio a negare l’evidenza! Non sono assolutamente pentito: tra me è Delia è stato spontaneo. Ci siamo conosciuti a quella cena, ci siamo piaciuti. A questo punto le mie intenzioni sono quelle di rifarmela per sfregio a quella persona che ha vicino e non reputo neanche una persona che si è comportato malissimo nei confronti sia di Delia che nei miei”. Senza peli sulla lingua, Carlo Cuozzo ha poi aggiunto: “Se lei entrasse nella Casa del Grande Fratello mi piacerebbe entrare e rifarmela in quella sede. Sarebbe mia priorità e mio interesse entrare in quella Casa e far vedere a tutt’Italia di chi è stata veramente Delia Duran. Lei sarebbe molto attratta da me, come lo è stata già in quei giorni. Voleva anche una relazione seria con me, ma mi dispiace dire che inizialmente ho dato un due di picche. Poi c’è stato un ripensamento. Le cose non sono andate come lei aveva voluto”.

La reazione di Delia Duran

Delia Duran non è stata in silenzio e, anzi, ha replicato con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, annunciando un’azione legale nei confronti del campano. “Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto diffamatorio diffuse sui social media da tale Carlo Cuozzo in relazione a un asserito flirt sentimentale che hanno gravemente leso la mia onorabilità e reputazione, comunico di aver incaricato il mio legale di fiducia di tutelare e difendere la mia immagine in tutte le sedi competenti, censurando lo spregevole comportamento di certi soggetti, che per avere un momento di visibilità non hanno esitato a millantare in modo assolutamente illecito situazioni e vicende del tutto false e inveritiere che altro non fanno se non ledere la mia reputazione, onore e decoro.”

