Cotto e mangiato ricetta del 29 dicembre 2021: lasagna carciofi e taleggio

Prepariamoci al nuovo anno con delle ricette gustose da rifare a casa I modo semplice e veloce. Per chi ama la pasta e la vuole combinare con la verdura, Tessa ha proposto un primo piatto davvero gustoso. Si tratta delle lasagne carciofi e taleggio.

La ricetta

Per prima cosa andiamo a vedere gli ingredienti che occorrono per questa ricetta:

Lasagne

8 carciofi

200 grammi di taleggio

750 ml di latte

100 grammi di farina

100 grammi di burro

Formaggio grattugiato q.b.

Procedimento

Come prima cosa metti a soffriggere olio ed aglio. Taglia i carciofi a fette e fai rosolare in padella. Nel mentre prepara la besciamella. Fai scaldare il latte in un pentolino poi in un altro sciogli il burro e aggiungi la farina, allunga a filo il latte e tieni la besciamella bella liquida. Adesso sei pronto per gli strati. Prendi una pirofila, fai uno strato di besciamella, uni strato di lasagna, uno strato di carciofi, ancora uno di besciamella, uno di taleggio a cubetti e uno di formaggio grattugiato. Continua così finché la pirofila non si riempie, ricordando che devi finire con besciamella e formaggio grattugiato. Puoi mettere in forno a 180 gradi per una mezz’ora circa. Una volta pronta fai rapprendere un po’ e poi servila.

