Perché “Fettine Panate” si trova in tendenza su Twitter? C’entra Cristina D’Avena

L’hashtag “Fettine panate” sta impazzando su Twitter: ecco il motivo

Oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, è giunto in tendenza su Twitter l’hashtag “Fettine panate” in maniera del tutto insolita e misteriosa. Come sappiamo sul noto social, si creano numerosi tormentoni dal nulla o semplicemente da una motivazione piuttosto particolare. Come in questo caso con Fettine panate. A quanto pare, non si tratta di una ricetta gastronomica della famosa cotoletta alla milanese, ma di una scena televisiva legata a Cristina D’Avena, cantante di successo di tantissime canzoni per bambini.

Infatti, la D’Avena è stata protagonista del film Kiss Me Licia, dove ha recitato nei panni della protagonista innamorata di Andrea, fratello di Mirco, leader della band e Bee Hive. La scena in cui la protagonista diceva semplicemente “fettine panate”, oppure “mi sono scordata di preparare le fettine panate” era piuttosto popolare in quegli anni, tanto che ancora oggi è un grande successo.

E perché “fettine panate”? Era la traduzione italiana di okonomiyaki, ovvero specialità giapponese realizzata acqua e verza, cotto su una piastra come fosse un pan cake. Questo veniva condito con carne, pesce, uova e maionese. Insomma, direi ben lontana dalla cotoletta nostrana.

