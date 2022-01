L’Eredità 31 dicembre 2021, Marilena non indovina la parola nell’ultima ghigliottina dell’anno

Ultima puntata dell’anno per L’Eredità, con Marilena che s’è trovata nuova campionessa del quiz.

Arrivata all’inizio della ghigliottina con 90.000 euro, s’è trovata a poter indovinare la parola misteriosa scelta dagli autori con 11.250 euro (salvandosi da due dimezzamenti).

E sono state queste le cinque parole indizio cui la nuova campionessa s’è trovata dinnanzi questo 31 dicembre 2021:

Essere

Lavoro

Consumo

Segnale

Treni.

Dopo un tempo di riflessione Marilena ha scritto sul suo cartoncino: Stazione.

Parola che sicuramente si confa perfettamente con Treni, ma per il resto…

E infatti non è Stazione la parola scelta dagli autori ma Orario.

Queste le spiegazioni del padrone alla parola scelta nell’ultima puntata dell’anno:

Essere in Orario, per chi è puntuale.

Orario di Lavoro, normalmente le 8 ore per chi ha la fortuna di essere full time.

Consumo Orario, per lavatrici e frigoriferi – per esempio – che quantifica quanto un elettrodomestico consuma per ora.

Segnale Orario, come quello che un tempo vedevamo in tv (e che vi proponiamo in coda).

Orario dei Treni, quello che possiamo vedere in qualsiasi stazione ferroviaria (sperando di… essere in orario).

