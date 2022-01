Back to school, come funziona? Quando inizia? Chi ci sarà?

C’è grande attesa per la prima puntata su Italia 1 di ‘Back to school’.

Una importante campagna pubblicitaria lanciata sulla rete dei “giovani” di Mediaset fa sì che l’hype per il programma sia importante (che andrà in onda il prossimo 4 gennaio, martedì).

Back to school, come funziona il programma? Chi partecipa?

Il programma sarà condotto da Nicola Savino e in ogni puntata sei vip saranno preparati da dei bambini delle elementari in vista dell’esame di quinta elementare.

Le risate sono assicurate.

In un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni il padrone di casa Savini ha quindi raccontato, circa i “ripetenti” (sono chiamati così i 25 vip che si sono prestati a partecipare al programma):

“In classe con me, tra i celebri ripetenti, avrei voluto Vladimir Luxuria. Una persona molto risolta e seria. E poi è preparatissima. Per fare scherzi? Clementino: lui è Lucignolo e io Pinocchio. Come confidente Giulia Salemi: ha un rapporto con i bambini davvero invidiabile. E’ una persona dolce e preparata. Come compagno di banco? Evaristo Beccalossi o Totò Schillaci, non sono particolarmente performanti come studenti ma fanno morire dal ridere. E anche Nicola Ventola”.

Ma andiamo a vedere la lista completa, in ordine strettamente alfabetico:

Evaristo Beccalossi

Paola Caruso

Clementino

Lory Del Santo

Denis Dosio

Antonella Elia

Martina Hamby

Eleonora Giorgi

Jonathan Kashanian

Roberta Lanfranchi

Andrea Lo Cicero

Vladimir Luxuria

Benedetta Mazza

Enzo Miccio

Ignazio Moser

Eleonora Pedron

Random

Maria Teresa Ruta

Giulia Salemi

Totò Schillaci

Scintilla

Flavia Vento

Nicola Ventola

Gianluca Zambrotta

Andrea Zelletta.

