Bordate di Alex Belli contro “Tappezzerie” e “AnsiaMan”: con chi ce l’avrà?

Alex Belli sarà sempre ricordato come uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore emiliano, nel bene e nel male, continua a far parlare di sé e a qualche ora dalla puntata di questa sera, lunedì 3 gennaio 2022, ha attirato nuovamente l’attenzione su di sé. Nella casa più spiata d’Italia è stato uno dei personaggi più chiacchierati per via del ‘triangolo amoroso’ che si era venuto a creare con Soleil Sorge e con Delia Duran. Se con la venezuelana ha una relazione stabile all’esterno del loft di Cinecittà, all’interno, invece, aveva creato un legame speciale con l’italo-americana.

La frecciatina di Alex Belli

Alex Belli pare che avrebbe udito alcuni concorrenti del GF Vip 6 parlare di lui e delle sue clip durante la permanenza nella casa del reality show e la sua replica non si è fatta attendere più di tanto. Infatti, l’attore 38enne, attraverso il suo account ufficiale Twitter e, successivamente, tramite il suo profilo Instagram ha deciso di tirare una vera e propria frecciatina ad alcuni inquilini del loft di Cinecittà.

Ecco le sue parole: “Tappezzerie e Ansiaman di acchiappaclip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me…preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi due domande?!?”.

Delia non entra

Intanto ci sono aggiornamenti in merito alla ragazza di Alex Belli, Delia Duran, data per sicuradi nuova concorrente dal 3 gennaio 2022. La venezuelana non entrerà nella casa più spiata d’Italia e a rivelarlo indirettamente è stata lei stessa nel corso della notte di Capodanno. La serata di San Silvestro l’ha passata in compagnia dell’emiliano. Ciò significa che non è in quarantena e quindi stasera non varcherà la porta rossa della dimora di Cinecittà.

Resta da capire se il suo ingresso sia stato soltanto procrastinato di qualche giorno oppure se non ci sarà nemmeno in futuro.

