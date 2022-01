Vite al Limite, come sta J.T. oggi? Quanto pesava e quanto pesa?

I fan di Vite al Limite, uno dei programmi di maggiore successo del canale Real Time, cercano spesso di informarsi sulle condizioni di salute dei protagonisti delle varie puntate. In molti sperano che le persone che hanno deciso di affidarsi alle cure del dottor Nowzaradan a causa della loro obesità patologica possano risolvere i loro problemi, perdendo peso e avendo così accesso ad una gastrectomia o un bypass gastrico.

Uno dei personaggi più seguiti è stato senza dubbio Julius “J.T.” Clark, che presentava uno spaventoso peso iniziale di 405 chili a cui si aggiungeva una massa di linfedema di circa 45 chili (un blocco dei fluidi linfatici che gli provocava un grave gonfiore sulla gamba).

Durante il programma, J.T. è riuscito a perdere circa 180 chili, così da far scendere il suo peso a circa 220 chili. Tuttavia il suo percorso necessitava ancora di diverse tappe e molto impegno per tornare a svolgere una vita normale.

Ma come sta adesso Julius Clark? Purtroppo, a differenza di molte altre persone che hanno partecipato al programma, di J.T. non si sa praticamente nulla, dato che la sua presenza sui social media è sostanzialmente inesistente. Non si sa nulla anche dal punto di vista sentimentale: Julius si è lasciato con la sua precedente ragazza, che non trattava affatto bene (le urlava contro quando lei cercava di riportarlo sulla retta via, ndr), ma ad oggi non è chiaro se l’uomo abbia avviato frequentazioni con qualche altra donna.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui