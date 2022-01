Wind Tre, connessione internet assente in tutta Italia: ecco cosa è accaduto

Diversi utenti in tutta Italia segnalano problemi di connessione ad internet e nel ricevere telefonate: cosa è successo

Oggi, lunedì 3 gennaio 2021, molti utenti in tutta Italia segnalano problemi di connessione internet, nell’effettuare e ricevere telefonate e nell’invio di messaggi. Su Twitter in tantissimi hanno manifestato il proprio malcontento (alcuni con ironia) per il mancato funzionamento della rete Wind Tre.

Qualcuno ha approfittato della situazione per mandare qualche commento su Twitter poiché risulta funzionante nonostante i problemi di rete



Che cosa è successo? Stando alle ultime segnalazioni su Twitter, pare che qualcuno abbia risolto la problematica modificando dns con quelli Google oppure con altri come ad esempio OpenDNS.

#windtre è giù in mezza Italia ma è solo un problema di DNS.

Andate nelle impostazioni di rete, impostate manualmente i DNS inserendo quelli di Google 8.8.8.8 e tornerà a funzionare.

Ciao pic.twitter.com/BrFzvNyJQb — Devis (@zanaga_devis) January 3, 2022

Insomma, la situazione si sta risolvendo grazie a queste piccole modifiche. Quindi, il problema era legato ai server DNS, ora probabilmente ripristinati da WindTre.

