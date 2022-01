Cotto e mangiato, ricetta del 5 gennaio 2022: insalata di patate con erba cipollina

Le feste stanno volgendo a termine e tra cene e pranzetto succulenti, è giunto il momento di tornare a regime. Traendo spunto dall’ultimo numero di cotto e Mangiato uscito in edicola, Tessa risolve ogni nostro problema. Oggi ha proposto infatti una insalata di patate con erba cipollina.

La ricetta

Per quel che concerne gli ingredienti, sono pochi ma corposi:

1 kg di patate

2 cucchiai di maionese

1 vasetto di yogurt magro

Erba cipollina

Erbette varie

Cipollina fresca

Procedimento

La prima cosa che devi fare è lessare un killer di patate. Intanto puoi preparare la tua emulsione. In una ciotola mescolare lo yogurt con la maionese. Perdi qualche minuto a girare cosi che i due ingredienti possano ben accorparsi. Tagliuzza dell’erba cipollina e aggiungila alla crema di yogurt e maionese. Aggiungi anche le erbette varie, sempre tagliate molto finemente. Anche in questo caso mescola come si deve. A questo punto controlla se le patate sono pronte. Dopodiché lasciale raffreddare. Quando saranno fredde pelale e tagliale a tocchetti. Decidi tu la grandezza a seconda della tua preferenza. Aggiungi le patate tagliate a tocchetti alla cremina precedentemente preparata. Mescola bene il tutto dunque procedi ad impiattare. Ricorda di tagliare la cipollina fresca in cima per gusto e decorazione.

