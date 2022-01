Katia Ricciarelli sarà espulsa stasera? Ecco come stanno le cose

Proseguono gli attimi di tensione all’interno del Grande Fratello Vip 6. La Casa sembrerebbe divisa, ormai, in due gruppi, assai distanti fra di loro. Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassié sono ormai ai ferri corti e la cantante ha rivolto altre parole molto pesanti alla principessa etiope, aggravando la sua posizione ulteriormente. La gieffina, infatti, ha avuto in precedenza un duro scontro la compagna d’avventura che è valsa un’accusa di razzismo ed una esplicita richiesta di squalifica immediata da parte degli spettatori del reality show.

Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié

Katia Ricciarelli è ormai terminata nel mirino del pubblico del programma targato Mediaset. I fan del GF Vip 6 vogliono la cantante fuori dalla Casa dopo le frasi considerate razziste rivolte a Lulù Selassié che, a sua volta ha trovato poca clemenza da parte del popolo del web a causa del suo linguaggio colorito. Ma, se da un lato la reazione dell’etiope è stata giustificata come reazione eccessiva alla situazione dopo le critiche e offese ricevute, la soprano non viene perdonata dal pubblico tanto che gli ex gieffini si starebbero organizzando per protestare al centro dello studio nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, venerdì 7 gennaio 2022, affinché venga espulsa.

Ricciarelli: ‘Io sono felice della mia faccia’

Nel frattempo, Ricciarelli è tornata a parlare della discussione con Lulù e si è lasciata sfuggire l’ennesimo gravissimo insulto, a riprova che ormai la gieffina è un fiume in piena.

“Ha detto che sono una strega come quella di Biancaneve. A me dice? Che cattiveria e poi ne ha detta un’altra sul mio corpo. Quella ieri mi ha detto ‘mangia così ti ingressi ancora’. Ci rendiamo conto? Io volevo quasi dirlo ‘ah se fossi come te mi sparerei subito fidati’. Cosa vuole da me lei? A dire la verità io sono felice della mia faccia, del mio corpo, di come sono fatta. Sono fiera dei miei occhi e della mia intelligenza, non invidio nulla a nessuno e figurati a lei. Anzi mi diverto a guardare quando lei è a gambe scoperte. Così come mi piace vedere voi che siete ragazze e non ho nessuna invidia delle altre donne. Ci mancherebbe altro. Ognuno ha il suo fisico e basta”, ha tuonato Katia, tornando in pochi secondi al centro delle polemiche.

