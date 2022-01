Come partecipare a Cortesie per gli ospiti e come funziona davvero il programma?

Cortesie per gli ospiti è senza dubbio uno dei programmi maggiormente apprezzati dall’appassionato pubblico di Real Time. Si tratta di uno show che è ormai arrivato alla quindicesima edizione, a dimostrazione di come questo programma “un po’ reality e un po’ talent” sia riuscito davvero ad ottenere molti consensi in questi anni.

Il funzionamento è molto semplice: in ogni puntata una coppia (non per forza partner) prepara un pranzo da far assaggiare ai giudici e anche all’altra coppia in gara. La coppia che colpirà maggiormente non solo per la qualità del piatto, ma anche per l’arredamento della casa, l’apparecchiatura e il modo di intrattenere gli ospiti ottiene vittoria e premio (solitamente accessori da cucina o utensili per la casa).

Rispetto ad altri programmi simili, in Cortesie per gli ospiti l’atmosfera è tutto sommato tranquilla, con critiche non eccessive. Dalla nona edizione i giudici in carica sono la scrittrice milanese Csaba dalla Zorza, che si sofferma sul lifestyle, lo chef varesino Roberto Valbuzzi che invece è chiamato a giudicare la qualità del cibo e infine l’architetto romano Diego Thomas, che ovviamente va a valutare l’interior design.

Ma come fare per partecipare al programma? Basta iscriversi ai casting sul sito di Banijay Italia, compilando il form (che è possibile reperire qui) inserendo i propri dati personali e i recapiti; vanno anche aggiunte due fotografie, una personale e un’altra del proprio salotto di casa.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui