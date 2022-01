Manuela Arcuri compie 45 anni: film, serie tv e programmi per celebrarla

Manuela Arcuri, celebre attrice e showgirl italiana, compie oggi, sabato 8 gennaio 2022, 45 anni. Nata nel Lazio, in provincia di Frosinone, ad Anagni nel 1977 dal padre originario della provincia di Crotone e dalla madre originaria di Avellino. Frequentò l’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” di Roma e si è diplomata nel 1997. La sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo è varia, sia come conduttrice che come attrice. Inoltre Manuela ha posato per diverse riviste.

Gli inizi di carriera

Manuela Arcuri ha avuto da sempre l’attrazione per il mondo dello spettacolo e cominciò la sua carriera di modella per fotoromanzi già a 15 anni. Alberto Magliozzi eseguì uno dei primi servizi fotografici di Manuela. Come attrice apparve come comparsa in ‘I buchi neri’ di Pappi Corsicato e successivamente ne ‘I laureati’ Leonardo Pieraccioni la scritturò per un cameo. Il primo vero ruolo importante è però quello di Mara in ‘Bagnomaria‘ dove recitò al fianco di Giorgio Panariello. Questo ruolo le consentì di acquisire notorietà e condusse ‘Sanremo Estate’. Nel 2000, Manuela recitò in ‘A ruota libera’ di Vincenzo Salemme.

I servizi fotografici di Manuela Arcuri

Nell’aprile del 1999 ‘Boss Magazine‘ pubblicò le foto di Alberto Magliozzi in copertina, mentre l’edizione italiana di Maxim la fotografò per 4 pagine. Comparve a seno nudo sulla copertina di ‘Max‘ del settembre 1999 fotografata da Giovanni Cozzi. Nel 2000 la Arcuri fu la protagonista di un calendario per ‘GenteViaggi‘ e comparve assieme ad altre modelle nel calendario 2000/2001 di ‘Boss Magazine’. Playboy Italia le dedicò la copertina del numero di ottobre 2000. L’anno successivo venne fotografata da Conrad Godly per il calendario di Panorama, ottenendo una grande notorietà. Nel 2002 comparve nel calendario Nudes by Conrad Godly di ‘Max’, rivista che la incoronò donna più bella d’Italia in un allegato al numero di marzo. i fece fotografare, inoltre, per i numeri di GQ di agosto 2002, settembre 2002, aprile 2005 e maggio 2005. Comparve nei numeri di luglio e di settembre 2005 di Max.

I primi anni 2000

Nell’inizio degli anni 2000, Manuela Arcuri era sulla cresta dell’onda. Riuscì ad ottenere importanti scritture in televisione, come quelle per il programma ‘Mai dire Gol’ e la serie tv ‘Carabinieri‘ nel 2001 e fu anche scelta per il Festival di Sanremo nel 2002. Nel 2003, insieme a Teo Teocoli e Anna Maria Barbera (in arte Sconsolata), ha condotto l’ottava edizione di ‘Scherzi a parte‘.

Nel 2004 ha partecipato, come protagonista, al video della canzone ‘Liberi da noi’ di Gigi D’Alessio e nel 2009 al video di ‘Ancora qui’ di Renato Zero. Nel 2007, invece, partecipò al videoclip della canzone ‘Somewhere here on Earth’ di Prince.

Il 19 luglio 2002, sul lungomare di Porto Cesareo è stata posta una statua che raffigura Manuela Arcuri. La statua, alta 175 centimetri e realizzata in pietra leccese ha un’epigrafe che recita: “Il mare di Porto Cesareo a Manuela Arcuri simbolo di bellezza e prosperità”.

Nel mese di luglio 2012 la statua è oggetto di un’indagine della Procura di Lecce per presunte violazioni paesaggistiche in quanto sarebbe stata installata in una zona demaniale data in concessione dalla Capitaneria di porto locale. Tra gli indagati, sei in tutto, ci sarebbe anche il Sindaco di Porto Cesareo Salvatore Albano. L’inchiesta è stata archiviata nel dicembre 2012.

Manuela miglior attrice al Roma Fiction Fest

Nel 2008 ha interpretato Egle Ciccirillo nella commedia teatrale ‘Il primo che mi capita’, scritta, diretta e interpretata da Antonio Giuliani. Nello stesso anno ottenne quello che lei definisce il ruolo più impegnativo ma anche più bello della sua carriera nella fiction ‘Io non dimentico‘, coprotagonista assieme a Brando Giorgi e Giovanni Scifoni.

Nel 2010 vestì i panni della coraggiosa Carmen Tabacchi al fianco di Gabriel Garko, Giuliana De Sio e Francesco Testi nella prima stagione de ‘Il peccato e la vergogna‘, ruolo che ricoprì nuovamente nel 2014 per la seconda stagione.

Dal 6 giugno al 20 giugno 2013 ha ricoperto il suo primo ruolo da protagonista nella fiction Mediaset ‘Pupetta – Il coraggio e la passione‘ e grazie a questo lavoro vinse il premio di miglior attrice al Roma Fiction Fest.

Dal 3 al 24 marzo 2014 è stata opinionista fissa del Grande Fratello 13, condotto da Alessia Marcuzzi.

Dal 2010 è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l’8 maggio 2014

