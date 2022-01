Vite al Limite, come sta oggi Leneathra Reed? Gli ultimi aggiornamenti

Durante l’ottava stagione di Vite al limite una puntata è dedicata alla storia di Leneathra Reed.

Donna di Meridian, in Mississippi, Leneathra Reed ha iniziato il proprio percorso di perdita di peso già prima dell’entrata nel programma (nel 2019, a 39 anni).

Ma andiamo con ordine.

Vite al Limite, la storia di Leneathra prima e dopo il programma

Come dicevamo, Leneathra era divenuta famosa già prima dell’apparizione in Vite al limite.

Aveva infatti guadagnato una discreta celebrità grazie ad alcuni post divenuti virali sui social in cui dichiarava di voler perdere ben 451 libbre (oltre 200 kg).

Parlando a ‘Good Morning America’ nel 2019, quindi, Leneathra ha spiegato la ragione alla base del desiderio di perdere peso.

E la ragione è la figlia (allora di due anni) Kenlyn: “Non potevo mettermi a terra e giocare con lei… anche farle il bagno era una sfida. Quindi mi sono detta: ‘Vuoi esserci per tua figlia? È ora di alzarsi e fare qualcosa al riguardo'”.

La notorietà sui social media l’ha portata a essere scritturata per il programma che vede protagonista assoluto il dottor Younan Nowzaradan.

Tuttavia, Leneathra – che all’inizio del programma ha 39 anni e pesa 300 kg – interrompe il percorso dopo un’ottima partenza nella clinica del Dr.Now.

Dopo un ottimo inizio fatto di allenamenti con il proprio trainer e scelte volte a cambiare lo stile di vita al fine di abbracciarne un più salutare, la donna ha dovuto abbandonare giacché il programma sarebbe stato troppo impegnativo per lei – mamma single che deve badare non solo ai figli ma deve anche pensare al lavoro (la donna lavora anche in ambito ospedaliero e lì il “peso” anche dei colleghi si fa sentire).

Dr. Now ha quindi commentato così l’abbandono della donna: “È un peccato che Len abbia deciso di non dare la priorità alla sua salute. Non credo che si renda pienamente conto di quanto velocemente scorrerà il suo tempo se continua a percorrere la strada che sta seguendo al momento. Ma non è stata in grado di superare l’ostacolo nella sua mente in cui giustifica il suo mangiare troppo identificandolo con le sue responsabilità”.

Che fine ha fatto Leneathra? Come sta oggi?

Dalla fine del programma, Leneathra ha deciso di lavorare sul suo peso per conto suo, sebbene (a giudicare dalle foto) i passi avanti non sian poi così netti.

Nonostante ciò sembra assolutamente serena, a giudicare dagli aggiornamenti dati ai propri fan sulla propria vita attraverso un profilo Facebook pressoché pubblico.

(Articolo pubblicato da Annarita Faggioni il 25 gennaio 2021; rieditato sostanzialmente e ripubblicato da R.D.V. l’8 gennaio 2022)

