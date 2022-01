Lulù e Clarissa sono rifatte? Il web si interroga: ecco come erano e come sono

Lucrezia e Clarissa Selassié, insieme alla sorella maggiore Jessica sono entrate nella casa del Grande Fratello Vip 6. Mentre Lulù e Jessica sono ancora dentro al loft di Cinecittà, Clarissa è stata eliminata dal gioco. Le tre principesse etiopi sono state protagoniste di varie discussioni nel reality show ma non solo. Lucrezia e Clarissa, infatti, hanno scatenato dei dibattiti sui social riguardo ad alcuni ritocchini di chirurgia estetica ai quali si sono sottoposte. Le due più giovani Selassié, con le loro labbra a canotto di cui vanno fiere e che valorizzano con un trucco vistoso, non hanno negato di essersi sottoposte a delle punturine di acido ialuronico.

I sospetti su Lulù e Clarissa

Ci sarebbe dell’altro perché non mancano i sospetti in riferimento a qualche altro ritocchino che le due principesse sia siano concesse per rendere il loro volto più affascinante. Lulù e Clarissa si sono contraddistinte, sin qui, per essere ragazze non solo molto complici fra di loro, ma di non avere peli sulla lingua e hanno parlato della decisione di sottoporsi a delle sedute di filler e di aver incontrato, prima Giacomo Urtis prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Lulù e Clarissa prima e dopo la chirurgia

Ma com’erano le due principesse prima del cambiamento? Sul web sono spuntate delle immagini delle principesse di qualche anno fa. Nel dettaglio si tratta delle riprese fatte da MTV nel 2017 nel corso delle registrazioni di ‘Riccanza’ a cui ha partecipato, l’altra sorella, Jessica. All’epoca Lulù aveva 19 anni, mentre Clarissa era minorenne ed aveva 15 anni. Confrontando le immagini di quattro anni fa con quelle di oggi balza agli occhi come le labbra appaiono vistosamente più gonfie.

La gieffina e l’ormai ex concorrente del reality show non hanno mai fatto mistero di aver deciso in passato di ricorrere alla chirurgia estetica per pompare le labbra, ingrandendole con iniezioni di acido ialuronico, che verrà poi riassorbito con il tempo. Il filler è una tecnica di chirurgia estetica non invasiva che dà volume alla bocca sfruttando l’azione rimpolpante del gel sterile e non è permanente. Gli effetti tendono a ridursi nel tempo dopo 10-8 mesi. Nel caso delle due principesse etiopi, in tanti sul web hanno commentato criticamente il ritocchino a cui si sono sottoposte sostenendo che hanno esagerato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui