Euphoria: trailer, cast e trama della seconda stagione del teen drama

La seconda stagione di Euphoria, serie drama adolescenziale con Zendaya: ecco tutti i dettagli

Euphoria, serie drama adolescenziale con protagonista Zendaya, torna sul piccolo schermo il 10 gennaio 2022 alle 3 su Sky Atlantic. Il 17 gennaio inizia la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23:15 su Sky Atlantic. Dopo il criptico finale della prima stagione, gli spettatori possono scoprire come continua la storia di Rue (Zendaya) ragazza liceale con un passato di dipendenza da sostanze stupefacenti e Jules ( interpretata da Hunter Schafer) ragazza transgender che è diventata molto amica della protagonista e Nate ( interpretato da Jacob Elordi) il bello e dannato nonché quaterback della squadra di football dal passato tormentato dovuto ad un padre violento, che si insinua nella vita delle due amiche protagoniste.

Cosa ci aspettiamo nella seconda stagione di Euphoria?

Secondo le prime indiscrezioni, la diciassettenne Rue dovrà affrontare le tensioni legate all’amore, alla perdita e alla dipendenza da sostanze. Infatti, partecipa ad un incontro per Narcotici Anonimi, ma il suo percorso non sarà affatto semplice. Inoltre Rue verrà coinvolta in un traffico di stupefacenti e conosce un ragazzo che la colpirà la sua attenzione poiché anche lui problematico: rapporto contrastante con la madre.

Si affronteranno le conseguenze della partenza di Jules, facendo capire quanto Nate e Rue soffriranno la sua mancanza. Inoltre, ci sarà un quadro più completo su Nate, Fez (interpretato da Angus Cloud e Maddy ( fidanzata di Nate interpretata da Alexa Demie) e non mancheranno le new entry (Minka Kelly, Dominic Fike e Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr.) il cui ruolo non è stato ancora rivelato.

Il trailer

Ecco il trailer ufficiale della serie Euphoria composta da otto episodi.

