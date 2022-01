Chi è Scintilla? Biografia, curiosità e vita privata del comico

Dopo il debutto della scorsa settimana, sta per tornare su Italia 1 ‘Back to school’, il programma condotto da Nicola Savino, per la seconda puntata, questa sera, martedì 11 gennaio 2022. Questa volta toccherà a Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento mettersi alla prova, ma con loro ci sarà anche il ‘rimandato’ della scorsa settimana, l’ex calciatore Nicola Ventola. Scopriamo insieme chi è Scintilla.

La vita professionale di Scintilla

Il vero nome di Scintilla è Gianluca Fubelli ed è nato a Roma il 9 aprile 1973, perciò ha 48 anni. Dal 1998 al 2013 ha fatto parte del gruppo comico ‘I Turbolenti’, insieme ad Enzo Polidoro, Gianluca Impastato e Stefano Vogogna.

Nel 2006, Scintilla ha ottenuto una piccola parte nel fil di Carlo Vanzina dal titolo ‘Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me’ con Diego Abatantuono. Nello stesso anno ha condotto un programma su Paramount Comey assieme ad Enrique Balbontin. Ha, inoltre, recitato in ‘L’ultimo crodino’ e ‘Area Paradiso’ ed è stato co-protagonista della pellicola ‘Tutto molto bello’ di Paolo Ruffini.

Dal 2003 ha preso regolarmente parte alle puntate di Colorado, programma televisivo italiano comico dal vivo, andato in onda di sera su Italia 1 dal 2003 al 2019 e nel 2017 ne è stato anche al timone con Ruffini e Federica Nargi, mentre due anni più tardi al fianco del livornese e di Belen Rodriguez.

Nella sua variegata carriera all’interno del mondo dello spettacolo ha condotto dal 19 dicembre 2016 al 5 giugno 2017 ‘House of Gag’ su TV8.

Nel 2020, Scintilla ha partecipato a ‘Enjoy – Ridere fa bene’, programma televisivo di genere comico trasmesso su Italia 1 condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.

Scintilla è fidanzato? Cosa sappiamo della sua vita privata

Sulla vita sentimentale di Scintilla non si sa molto. C’è molto riserbo specialmente in seguito alla sua precedente storia d’amore molto travagliata e costantemente sotto i riflettori con Elena Morali. Sulla loro relazione, l’ex Pupa de ‘La Pupa e il Secchione’ ha dichiarato di aver tradito Scintilla. Prima ha detto di aver baciato Marco Ferri durante l’Isola dei Famosi. In seguito Elena ha dichiarato di essere stata contemporaneamente con Scintilla e con Daniele Di Lorenzo. Proprio i tradimenti sono stati alla base della rottura della storia iniziata nel 2017. “Come è capitato a me, può capitare a tutti di amare due persone perché non puoi scegliere”, ha raccontato a Morali nel salotto di Barbara d’Urso nel gennaio 2020, aggiungendo: “Non vuoi fare soffrire nessuno dei due, non vuoi farli stare male”.

Dopo qualche giorno dalla separazione, il comico ha deciso di sfogarsi sui social media con un lungo post: “[…] Facciamo così, ora vi aggiorno e faccio un po’ chiarezza sulla mia situazione con Elena”, ha esordito nel messaggio.

“Leggete con attenzione, perché non solo non succederà mai più, ma questo post si autodistruggerà in 24/48 h. Io ed Elena ci siamo lasciati da qualche mese. Dispiaciuto? Sì, Molto. Non tanto per un sentimento che alla fine cambia. Ma quando finisce una storia lunga, ti sembra di non aver costruito niente per anni. E prendi, leva i cocci di una storia vecchia, impegnati a ricostruirne una nuova… Io sono vecchio per queste cose”.

Sul motivo per cui sia finita la relazione, Scintilla non ha avuto dubbi: “Perché lei mi ha tradito! Ci sono stato male? Tantissimo! La odio? No. Non la odio, ma non certo perché sono un santo”. Il comico si è fatto anche un esame di coscienza, ammettendo di avere anche lui alcune colpe per la fine della relazione. “Ho mai sbagliato io? Sì. Nella mia vita ho mai tradito? Sì. Sono andato oppure ho corteggiato donne impegnate? Sì. Quindi, coerente e razionale, che tipo di odio o di giudizio posso portare? E poi ci siete voi che siete bravissimi a giudicare e buttare me, con una semplicità ed una superficialità invidiabile”.

