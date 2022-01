“Avevo 16 anni e lui…”: il dramma di Valeria Marini in diretta tv

Puntata particolarmente intensa, la trentatreesima del Grande Fratello Vip 6, per Valeria Marini, in diretta lunedì 10 gennaio 2022. Nel corso della live del reality show targato Mediaset, i riflettori si sono soffermati su quella che può essere definita una delle prime donne della casa più spiata d’Italia. Il conduttore del programma, Alfonso Signorini ha invitato la romana a recarsi in Mistery Room con l’intenzione di ripercorrere insieme alla showgirl una buona parte della sua vita.

La storia d’amore che ha segnato Valeria Marini

Dal primo amore violento a un matrimonio sbagliato, la vita di Valeria Marini non è stata solo ‘stellare’, ma anche piena di sofferenza. Secondo il conduttore Alfonso Signorini la relazione d’amore che ha segnato maggiormente la showgirl romana risale alla sua adolescenza. La 54enne non è apparsa desiderosa di parlare di quel momento ma successivamente si è lasciata andare: “Ero molto giovane, avevo 16 anni e lui era molto più grande di me. Mia madre mi tirò fuori da quella cosa, ma è successo altre volte di restare vittima di persone che sembravano innamorate di me, per poi diventare aggressive. Forse per carattere mio, forse perché non sapevo difendermi, ma ultimamente ho imparato a farlo”

Il matrimonio lampo di Valeria Marini

La gieffina è stata sposata una volta con Giovanni Cottone. Le nozze con l’imprenditore furono lampo e terminate con l’annullamento della Sacra Rota: “Il matrimonio è stato perfetto, tutto impeccabile tranne lo sposo. Il giorno dopo avevo capito già tutto, semplicemente lui è sparito, ha detto che doveva partire per un viaggio. Purtroppo io sono caduta in una trappola tremendamente e non a caso ho avuto l’annullamento alla Sacra Rota in quattro mesi”.

La concorrente del GF Vip 6 ha aggiunto: “Ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi”. In seguito Valeria ha affermato: “Credo nell’amore, credo che esistano persone che ti sanno amare veramente. Ho avuto esperienze che mi hanno segnata, poi mi sono rialzata e poi ricaduta e rialzata ancora».

Quando la soubrette è ritornata in salone, dopo aver ripercorso parte della sua vita in Mistery Room, ha ricevuto molti abbracci dai suoi compagni d’avventura.

