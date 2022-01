L’Eredità 11 gennaio 2022, la neo-campionessa Sara non indovina la parola alla ghigliottina

Dopo un giorno di “pausa” legato alla conferenza stampa del Premier Mario Draghi, L’Eredità è tornato nel tardo pomeriggio di oggi su Rai 1.

E così, al termine della puntata dell’11 gennaio 2022, a presentarsi per il gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è la campionessa Sara.

Presentatasi alla Ghigliottina con 100.000 euro, è riuscita a difendere soli 12.500, “salvandosi” da un solo dimezzamento.

La nuova campionessa s’è quindi trovata con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Libero

Fondo

Salvarsi

Palla

Fin.

Dopo un tempo di riflessione, quindi, Sara ha scritto la sua parola – pur dicendo subito che non era molto convinta della propria scelta.

Questa la parola scelta dalla campionessa dagli occhi azzurri: Angolo.

Ma non è Angolo la parola scelta dagli autori, ma bensì Nuoto.

Ecco le spiegazioni di quest’oggi, fornite da Insinna:

Nuoto Libero, quando si può notare al termine per esempio delle lezioni di nuoto.

Nuoto di Fondo, sulle lunghe distanze (di cui Paltrinieri è un fulgido esempio).

Salvarsi a Nuoto, quando magari a causa di un naufragio ci si trova in acqua ma ci si salva (questa spiegazione è dello scrivente, che trova comunque forzata la parola in questione).

Palla Nuoto (che può essere scritto attaccato e staccato, ci ricorda Insinna).

FIN è la Federazione Italiana Nuoto.

