Chi sono le 5 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022?

Ecco chi saranno le cinque co-conduttrici che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo 2022

Nella puntata di martedì 11 gennaio 2022 del TG 1 delle 20, Amadeus si è collegato in diretta per annunciare le cinque co-conduttrici che lo affiancheranno durante le serate del Festival di Sanremo 2022. Come è noto la kermesse musicale si svolgerà dal 1 al 5 febbraio 2022.

Ecco i nomi delle 5 co-conduttrici di Sanremo 2022

Prima serata martedì 1 febbraio, scenderà la scalinata del teatro Ariston, l’attrice romana Ornella Muti. Quest’ultima affiancherà il direttore artistico Amadeus.

Seconda serata mercoledì 2 febbraio, ci sarà un’attrice che ha avuto successo con la serie Suburra e i Professor Cenerentolo, Lorena Cesarini

Terza serata giovedì 3 febbraio, ci sarà la presenza di Drusilla Foer, cantante e attrice nonché frequentatrice di teatro e di televisione diventanto icona di sucesso.

Quarta serata, venerd’ 4 febbraio 2022 sarà rappresentata da Maria chiara Giannetta, attrice protagonista della serie di successo Blanca su Rai 1.

E infine, ultima serata sabato 5 febbraio 2022, Sabrina Ferilli, nota attrice romana che ha fatto della sua simpatia, e ironia del suo charme un’arma di seduzione.

