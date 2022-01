Cotto e Mangiato ricetta del 13 gennaio 2022: pollo mele e curry

Quasi giunti al termine della settimana gastronomica, Tessa Gelisio non delude mai le aspettative dei suoi fan. Oggi infatti propone una delle sue gustose e semplici ricette. Si tratta del pollo mele e curry. Un ricetta sana e gustosa, preparata da Tessa che ama mixare con gli ingredienti la frutta di stagione.

La ricetta

Per preparare questa ricetta avrai bisogno di:

500 grammi di polo

2 mele renette

Farina

1 cipolla

Olio

Brodo vegetale

Curry

Procedimento

Per prima cosa taglia a dadini il pollo. Dopodiché passa i cubetti nella farina e lascia da parte. Affetta la cipolla non troppo sottile e versa in padella con olio extravergine di oliva. Fai appassire dunque scola il pollo dell’eccesso di farina e versa in padella. All’occorrenza allunga con del brodo vegetale precedentemente preparato. Mentre il pollo cuoce lava per bene le mele e senza privarle della buccia tagliale a dadini molto sottili. Quando il pollo sarà quasi cotto aggiungi le mele. Fai prendere bene il sapore e aggiungi anche il curry, quindi ultima la cottura. Ricorda che non deve venire né troppo asciutto né troppo brodoso quindi dosa con cautela il brodo che allunghi. In ultimo per impiattare puoi decorare con qualche odore fresco di stagione, tipo prezzemolo o sedano, ed è cotto e mangiato.

