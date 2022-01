Chi è Frank Gramuglia: curiosità, biografia e vita privata del creator

I video di Frank Gramuglia stanno riscuotendo un successo enorme praticamente su tutte le piattaforme, da quelle social alle app di messaggistica. Nei brevi filmati condivisi dal creator il protagonista è proprio lui, ripreso in momenti di vita quotidiana che vengono raccontati dalla sua voce “da telegiornale”.

Frank Gramuglia si mostra come un personaggio a dir poco scorbutico, che descrive tutto ciò che lo infastidisce con quel taglio da TG che fa sbellicare dalle risate tutti i suoi follower su TikTok e Instagram.

Negli ultimi tempi i suoi video sono diventati un vero e proprio fenomeno social, tanto da far diventare Frank Gramuglia uno dei volti più noti tra il popolo del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frank Gramuglia riserva (@frank_gramuglia_riserva)

Ma chi è esattamente il creator e influencer? Frank Gramuglia vive e lavora a Milano, dove si è laureato in scienze politiche. Dopo la laurea ha intrapreso la carriera alberghiera ma non ha mai perso di vista le sue principali passioni, come ad esempio la scrittura. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro, Il taccuino della vergogna, che lui stesso ha definito una via di mezzo tra “il pulp, l’erotico e il trash”.

“La trama parla di Federico, un ragazzo di 30 anni, scottato dall’amore e dalla vita, con un’infanzia da bambino ciccione e sfigato ma già perverso – racconta Gramuglia in un’intervista al sito Recensionilibri.org – Col tempo conosce le donne e utilizza il sesso come redenzione dalle sofferenze del mondo”.

Della sua vita privata si conosce poco e niente. Su Instagram, dove può contare su oltre 527.000 follower, si definisce “scrittore e storyteller”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui