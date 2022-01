Ecco chi è Simonetta Solder, la compagna dell’attore Giorgio Marchesi

Simonetta Solder è una talentuosa attrice, nota soprattutto per essere la compagna del famoso attore Giorgio Marchesi.

Non sono molte le informazioni sull’attrice dal momento che è sempre stata molto riservata, sappiamo che compie gli anni il 29 agosto ma non è noto l’anno in cui è nata. La Solder è nata in Australia ma si è trasferita in Italia con i suoi genitori quando era piccolissima.

Sin da quando era molto giovane Simonetta Solder ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Dopo aver finito il liceo frequentò la scuola di recitazione Max Reinhardt Seminar di Vienna, si è poi specializza negli Stati Uniti d’America, a New York e Chicago. Tornò poi in Italia dove iniziò la sua carriera di attrice.

Il suo esordio al cinema risale al 2005, recitò nel film di Federico Greco Il mistero di Lovecraft. Recitò poi in Non smettere di sognare e in molti altri film. A farle conquistare non poco successo alcuni ruoli interpretati sul piccolo schermo in film e serie tv come Sbirri e Come un delfino. Ottenne poi molta visibilità con il ruolo di Nora nella nota ed amatissima serie tv Braccialetti rossi.

In televisione l’abbiamo poi vista in molte altre serie e fiction come: Di padre in figlia, Che Dio ci aiuti, Don Matteo, Via della Rosa, I liceali, Karol 2, Distretto di Polizia, Law & Order e molte altre ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, da oltre dieci anni Simonetta Solder è legata sentimentalmente all’attore Giorgio Marchesi. Dal loro amore sono nati due splendidi figli, Giacomo e Pietro Leone.

Giorgio Marchesi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 14 gennaio 2021, su Rai Uno.

