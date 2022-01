Cosa farà Francesca Michielin a Sanremo 2022 con Emma Marrone?

La cantante Francesca Michielin tornerà a Sanremo 2022: ecco qual è il suo ruolo

Dopo il successo di Chiamami per nome con Fedez a Sanremo 2021, Francesca Michielin torna al Festival di Sanremo e questa volta in una veste diversa. La cantante veneta infatti sarà direttrice d’orchestra per Emma Marrone, che si esibirà con il brano Ogni volta è così.

“Si torna a Sanremo. Ma questa volta sarà una nuova prima volta in riviera: dirigerà l’orcherstra di Emma” ha esordito così Michielin nel su0 post pubblicato su Twitter. “E’ qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta senza retropensieri” ha continuato la cantante vicentina soddisfatta. Michielin ha poi spiegato di essere molto onorata di confrontarsi con grandi maestri e di vivere il Festival di Sanremo in un’altra prospettiva. “E’un pezzo che vi farà commuovere” ha infine assicurato la cantante riguardo il pezzo di Emma Marrone.

La reazione di Emma Marrone

“Quando mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì” queste sono state le prime parole di Emma Marrone dopo aver saputo che Francesca Michielin dirigerà la sua orchestra a Sanremo 2022. “Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica” ha infine chiosato l’artista salentina, dimostrando di ammirare Michielin per il suo coraggio di mettersi in gioco sul palco in una veste diversa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

