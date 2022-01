Il misantropo in onda su rai 5

Per il sabato pomeriggio di rai 5 Il misantropo è l’opera teatrale pronta a tenere compagnia il pubblico. Si tratta forse della più nota opera commedia di Moliere, in questa occasione proposta nella versione del 1967. All’epoca l’adattamento fu firmato da Flaminio Bollini, con scene di Gianni Polidori e costumi di Misa D’Andrea.

Il cast

Nel cast troviamo Giancarlo Sbragia, Gianfranco Ombuen, Alberto Bonucci, Lea Massari, Giovanna Lenzi. E ancora il grande Gigi Proietti, affiancato da Paolo Todisco, Alfredo Senarica, Lia Angeleri, Gianni Macchia, Carlo Croccolo.

La trama

Protagonista della storia è Alceste un misantropo che non sopporta affatto le bugie mondane. Questa sua avversione gli porta un odio verso gli uomini e al contempo lo rende brutalmente sincero verso chi lo circonda.

Alceste perde la testa per Celimene, una giovane vedova che critica tutti gli uomini a cui non riesce a confessare il suo amore. Ingiustamente Alceste perde un processo che lo costringe a ritirarsi a vita privata per cui decide di confessare il su amore a Celimene e chiedere la sua mano. Ovviamente, Alceste si dichiara disposto a perdonare alla vedova tutte le leggerezze di gioventù, a patto che lei decida di seguirlo nella sua rinuncia al mondo. Celimene dice no e Alceste si ritira dal mondo in solitudine.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui