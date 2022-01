GF Vip, Kabir russa troppo: il comportamento degli altri vipponi scatena il web

Episodio particolare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Kabir Bedi, 76 anni fra due giorni, è stato costretto a passare la notte sul divano. Questo è successo nel loft di Cinecittà, dove il celebre attore è uno dei concorrenti del reality show targato Mediaset. Come quanto accaduto nei giorni passati, il gieffino ha ‘procurato fastidio’ ai compagni d’avventura a causa del suo russare e per tale motivazione si è recato sul divano. I fan del programma non sembrerebbero aver gradito questa situazione.

Kabir Bedi russa eccessivamente nella notte

Scendendo nei particolari, l’indiano naturalizzato italiano è stato svegliato dagli inquilini del GF Vip 6, i quali non riuscivano a dormire per l’eccessivo russare di Kabir Bedi. Per evitare di recare ulteriore fastidio ai suoi compagni, il gieffino ha preso le sue cose ed ha scelto di andare a dormire sul divano. Un evento che, tuttavia, non ha entusiasmato affatto gli spettatori e fan social del reality show.

Polemiche per il trattamento a Kabir Bedi

“Vergogna avete fatto dormire Kabir Bedi sul divano perché non gli date dei tappi a quelle specie di vipponi e voi perché non date la stanza di Manuel vergogna bella figura di m***a con tutto il mondo li non c’è l’età Kabir non ha una certa età come la Ricciarelli disgustata !!”. Queste le parole usate da un utente su Twitter. In tanti si sono scagliati conto l’atteggiamento messo in atto dagli altri inquilini del GF Vip 6 che hanno permesso ad un uomo di quasi 76 anni di dormire sul divano ma anche contro la produzione della trasmissione.

Perché il GF Vip non gli da una stanza a parte come hanno fatto con Katia?”, si sono domandati alcuni fan del Grande Fratello Vip.

“Far dormire un uomo di 75 anni sul divano e poi a Katia le rifanno anche il letto. L’empatia e l’umanità solo se sei raccomandato. Senza rispetto. Che schifo”, ha scritto un altro appassionato social del reality show.

Un altro utente su Twitter ha espresso così il suo pensiero: “E pensare che Kabir Bedi oltre ad essere un uomo di una certa età e di conseguenza ha bisogno magari di più cure, è anche un attore di fama mondiale, ridotto così da 4 sciacalli con ancora addosso i pannolini”.

