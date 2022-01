Cotto e Mangiato ricetta del 14 gennaio 2022: datteri farciti alla cannella

Ultima ricetta della settimana per la rubrica più amata dagli italiani cotto e Mangiato. Tessa ci propone un dolce, diverso dal solito, gustoso per chi ama la frutta secca, e chi non sa resistere a certi sapori. Oggi impariamo a fare i datteri farciti alla cannella. Vediamo Tessa come li prepara.

La ricetta

Per preparare questi curiosi datteri ripieni, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

Datteri

250 grammi di ricotta

2 cucchiai di miele

1 cucchiaino di cannella

Scorza di mezza arancia

Noci q.b.

Procedimento

La fase più delicata di questa ricetta concerne i datteri. Con un coltello circa circa inciderli in verticale sul lato, per privarli del nocciolo ma senza romperli. Vai questo con tutti i datteri e mettili da parte. Intanto prepara la crema. In una ciotola versa della ricotta fresca, condiscila con del miele e con della cannella poi gratta la Scorza d’arancia senza toccare la parte bianca del frutto. Ci raccomandiamo di amalgamare bene per evitare che si creino grumi nella ricotta. Versa la crema in un sacco a poche e metti a riposare in frigo per almeno un’ora così da far rapprendere il tutto. Quando la crema sarà pronta inizia a farcire i datteri. Per decorazione puoi appoggiare nella parte laterale, sulla crema metà noce. Non è cotto sicuramente, ma di certo mangiato.

