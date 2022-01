Ha rischiato grossissimo: l’incredibile gesto di Soleil contro Alessandro – VIDEO

Un episodio che ha dell’incredibile ha visto protagonista Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Qualche ora fa ha cominciato a girare un video sull’italo-americana. Nella clip, che potete trovare anche qui sotto, si può notare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne intenta a correre dietro ad Alessandro Basciano. I due gieffini appaiono divertirsi e stanno passando un momento goliardico a lanciarsi l’acqua dalle bottiglie l’uno sull’altra.

L’episodio con protagonista Soleil Sorge

Alessandro Basciano e Soleil Sorge, si ritrovano in cucina assieme ad altri coinquilini del GF Vip 6. La fashion blogger è giunta con due bottiglie di acqua fra le sue mani, ne ha mosso una per tirare contro Basciano, per gioco, ma le è sfuggito via l’intero contenitore che è andato a sbattere per terra.

Soleil che voleva buttare l'acqua, ma tira direttamente tutta la bottiglia.

MI SENTO MALE ???? pic.twitter.com/QHikXi50Nc — Soleilandia ? 51% ? (@Soleilandia) January 13, 2022

La reazione dei concorrenti

Non sono mancate le reazioni da parte degli inquilini presenti. C’è chi ha urlato: “Ma voi siete pazzi”. Lo stesso Alessandro Basciano, protagonista per certi versi dell’episodio, ha dichiarato sorpreso: “Mi ha tirato una bottiglia”. Quanto accaduto è stato un errore e Soleil Sorge non ha compiuto questo gesto sicuramente in modo volontario. Sul web, intanto, l’evento è stato paragonato a quanto accadde durante il GF 9, quando invece, volontariamente protagonista dell’evento fu Federica Rosatelli.

Urla di sorpresa tra gli altri concorrenti. C’è chi grida: “Ma voi siete pazzi!” e lo stesso Basciano che afferma sorpreso: “Mi ha tirato una bottiglia!“. Niente screzi, ovviamente. Si è trattato soltanto di un errore e non l’ha di certo fatto volontariamente. Sul web, però, hanno fatto il paragone con un’altra situazione. Questa avvenuta nel corso del Grande Fratello 9. Quella volta il lancio è avvenuto volontariamente. Protagonista dell’accaduto è stata Federica Rosatelli che lanci un bicchiere verso Gianluca Zito. Scendendo nei dettagli, mentre erano seduti a tavola, la discussione si fece alquanto accesa e la gieffina diede del deficiente al suo compagno d’avventura che replicò: “Sei una povera fallita. Sia con gli uomini e sia nella vita privata“. Tutto ciò fece scattare una molla dentro Federica, la quale ha di scatto preso un bicchiere e lo ha lanciato contro il Gianluca.

.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui