Ludovica Pagani sfonda quota 3 milioni: chi sono le influencers con più followers in Italia?

La nota web influencer Ludovica Pagani prosegue in maniera instancabile a cavalcare l’onda del successo con una serie di nuovi progetti e su Instagram ha raggiunto quota 3 milioni di followers.

Nata nel 1995 a Bergamo, dopo aver concluso gli studi la ragazza lombarda si è avvicinata sempre di più al mondo dello sport e della televisione e, in particolare a Sportitalia. Oltre ad essere una influencer, Ludovica è una conduttrice tv e speaker radiofonica. Nel suo curriculum svariate esperienze a TeleLombardia ma anche a Quelli che il calcio’ su Rai Due. maggio del 2018 ha aperto un proprio canale su’ YouTube che vanta 285mila iscritti. Nel 2020, proprio sul web, Ludovica ha creato un format di successo quale ‘Casa Pagani‘ che ha riproposto nel corso delle festività natalizie intitolato “Christmas Edition”, dopo due stagioni ed uno speciale dedicato anche agli Europei giocati e vinti dall’Italia di Mancini nel 2021.

Le top influencers in Italia

Ma chi sono le top influencers italiane? Sicuramente al primo posto c’è Chiara Ferragni, la moglie del cantante Fedez con ben 26 milioni di seguaci su Instagram. Con oltre 10 milioni c’è la showgirl e conduttrice argentina Belen Rodriguez. Ad oltrepassare gli 8 milioni di seguaci vi sono Marzia Bisognin conosciuta sul web con il nick name di CutiePieMarzia ed il volto noto di Dazn, Diletta Leotta. Un po’ più con più di 5 milioni vi sono la cantante Emma, la conduttrice Alessia Marcuzzi che potrebbe tornare a condurre ‘Le Iene’ in primavera, Giulia De Dellis e Michelle Hunziker. Una giovanissima youtuber, modella, e influencer di enorme successo è sicuramente anche Martina Vismara, 21enne, nata nel 2000. Con circa 4 milioni e mezzo su Instagram ci sono personalità di spicco come Monica Bellucci, Cecilia Rodriguez, Melissa Satta e l’influencer Alessia Mucci, conosciuta sul web come Alex Mucci o Alexis Mucci.

La sorella di Chiara Ferragni, Valentina vanta ben 4milioni 200mila seguaci su Instagram. Con qualche seguace in meno ci sono la showgirl Federica Nargi, la pornostar Valentina Nappi e la cantante Laura Pausini. La blogger e influencer Chiara Biasi ha raggiunto quota 3milioni 200 mila followers.

Elisabetta Canalis ha oltrepassato la soglia dei 3 milioni. Insomma Ludovica Pagani ha raggiunto un grande traguardo, con la possibilità di aumentare la sua community sui social.

