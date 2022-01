“Cose molto intime”: è subito scontro al GF Vip tra Soleil e Delia

Delia Duran ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 nel corso della puntata di venerdì 14 gennaio 2022. La modella è divenuta una nuova concorrente del reality show targato Mediaset. Al conduttore Alfonso Signorini, la venezuelana ha dichiarato: “Ho parlato con Alex, visto che tu ancora non hai capito tutto quello che io ho sofferto in questi 4 mesi, ci prendiamo una pausa, ho bisogno dei miei tempi per riflettere”. Non poteva assolutamente mancare già un primo scontro con Soleil Sorge quando la 33enne ha varcato la porta rossa.

Delia-Soleil: le vecchie ruggini si ripropongono

Tra Delia Duran e l’italo-americana non scorre di certo buon sangue. Le due gieffine sono state protagoniste, in passato, di alcuni diverbi sorti a causa del legame speciale che si era instaurato all’interno della casa più spiata d’Italia fra la fashion blogger ed Alex Belli, ragazzo della modella. Se, inizialmente, la venezuelana è apparsa entrare con l’intenzione di relazionarsi pacificamente con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sono bastati pochi attimi per farle cambiare idea.

Delia, rivolgendosi a Soleil, ha dichiarato: “Io non sono venuta qua per litigare con te, ne per venire contro di te, per parlare con te, con tutti. Io sono qui, avremo il tempo per parlare, in questo momento voglio godermi la casa, tutti voi, il resto non mi interessa. Sono qui non per litigare. Visto che hai detto di essere una persona coerente, Alex mi ha detto tutto quello che è successo sotto le coperte, dillo”.

La replica di Soleil

Soleil Sorge non ha gradito l’ingresso di Delia nel GF Vip 6 ed è sembrata immediatamente dal comportamento della modella. L’italo-americana ha prontamente ribattuto: “Ho provato a spiegarti io come donna che non c’era niente, c’è stato un momento di sbando tra di noi, è sicuro che le emozioni si siano alterate, non c’era l’intenzione di avere altro. Io vedo adesso una farsa televisiva, non so se ve la siete preparata prima, credo che ci sia un rapporto molto più intenso tra me e Alex che nel vostro matrimonio”. Delia, come era prevedibile, non si è trovata d’accordo con l’influencer ed ha replicato: “Nell’amore c’era anche il rispetto, e perché ti sei permessa di andare oltre? Mettiti nei miei panni come donna, ero distante a voi, ero una donna ferita. Sapendo che io sono una donna sposata, dovevi portami rispetto”.

Nel confronto è intervenuto dallo studio anche Alex Belli, che ha evidenziato: “Soleil ha ragione quando sostiene che c’era una complicità mentale, che si tratta di una forma di amore diversa rispetto a quello di una coppia”.

