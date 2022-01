Chi è Cristina Fogassi, in arte L’Estetista Cinica? Età, carriera e vita privata della blogger

Ecco chi è Cristina Fogassi, in arte L’Estetista Cinica, blogger e professionista del mondo del beauty

Cristina Fogassi, in arte L’Estetista Cinica è una blogger e professionista del mondo del beauty che possiede un e-commerce di successo e diversi store in giro per l’Italia.

Nata a Sarezzo, in provincia di Brescia nel 1974, Chiara ha intrapreso studi classici per poi dedicarsi all’estetica. Nel 2009 ha avuto un periodo difficile in quanto si è dovuta reinventarsi dopo essere stata licenziata in tronco. E così ha aperto un suo centro estetico a Milano. Pochi però sanno che Chiara ha avuto gravi problemi economici, tanto da costringerla a vendere tutto il suo oro per pagarsi l’affitto. Poi è arrivata la svolta: ha fondato una società e un brand di prodotti per estetica, grazie al quale raggiunge cifre stellari. Nel 2019 infatti è riuscita a fatturare 29 milioni di euro, potenziando il lavoro nei mesi della pandemia attraverso l’e-commerce. Solo nei primi 4 mesi del 2020, è riuscita ad incassare 13 milioni di euro (come confermato in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano). In passato ha collaborato con Detto Fatto, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 2.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 2018 con Massimo Portulano, che lavora nel settore commerciale della Latteria Sorresina. Il matrimonio si è tenuto sulla laguna di Venezia, con una festa al Paradiso Perduto di Cannaregio. I due vivono a Brescia e per ora non hanno figli.

