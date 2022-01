L’Eredità 17 gennaio 2022, perché non è andata in onda?

A distanza di una settimana dallo stop della regolare programmazione de L’Eredità per la messa in onda della conferenza stampa del Premier Mario Draghi, L’Eredità si ferma nuovamente.

Stavolta, però, non è andata in onda il meglio del programma condotto da Flavio Insinna, bensì una puntata di qualche mese fa (con Lorenzo giunto alla ghigliottina da campione).

Come mai questo cambio di programmazione in questo lunedì 17 gennaio 2022?

Oggi, lunedì 17 gennaio 2022, alle ore 18.50 il game show condotto da Flavio Insinna non è andato in onda per lasciare spazio alla commemorazione del Parlamento Europeo del compianto David Sassoli, morto lo scorso 11 gennaio.

David Sassoli (noto anche come volto tv: era stato a lungo conduttore del TG1) è stato ricordato alla presenza della famiglia, del premier italiano Mario Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron, delle più alte cariche europee e del segretario del PD Enrico Letta (partito nel quale David Sassoli è stato eletto Europarlamentare nel luglio del 2009).

Per quanto riguarda L’Eredità, il game show di Rai 1 tornerà in onda regolarmente già domani, martedì 18 gennaio 2022 alla solita ora

